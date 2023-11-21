وزير الثقافة يباشر بمهام عمله بعد رفض استقالته من قبل رئيس الوزراء

2023-11-21 10:49:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



استناداً الى الأمر الديواني، الذي رفض فيه دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، إستقالة وزراء الثقافة والصناعة والتخطيط، باشر معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار د.أحمد فكّاك البدراني، مهام عمله في مقر الوزارة ببغداد، صبيحة اليوم الثلاثاء، حيث كان في إستقباله السادة وكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات و المدراء العامين، وموظفي الأقسام والشعب في مقر الوزارة.



الموظفون الذين عبّروا عن سعادتهم بعودة السيد البدراني الى عمله، ثمّنوا دوره الكبير في تصحيح مسار الوزارة ودوائرها وحلحلة الكثير من الإشكالات فيها، والعمل على تنمية المجالات الثقافية والفكرية والسياحية والآثارية، ووقوفه بجانب الموظفين وجمهور الوزارة من النخب المثقفة.



من جهته أعرب الدكتور البدراني عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مشدّداً على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نتاج ثقافي فكري متميّز، وابراز دور الوزارة في مجالات العمل السياحي و الآثاري، مشيداً بدور كوادر الوزارة الاستثنائية وعملهم الدؤوب وروحهم التوّاقة الى التغيير والتطوير مرتبطين بتأريخهم وحضارتهم إرتباطاً وثيقاً ومتينا.



?وزارة الثقافة والسياحه والآثار

?قسم الإعلام والاتصال الحكومي

2023/11/21





