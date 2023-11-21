تصفيات آسيا: قمة عربية ومنتخب الكويت يسعى لمصالحة الجماهير

2023-11-21 11:30:03 - المصدر: العربي الجديد

تتجه أنظار الجماهير الرياضية، اليوم الثلاثاء، إلى الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية، كندا، المكسيك، وكأس الأمم الآسيوية 2027 في السعودية.

بداية المواجهات ستكون في المجموعة التاسعة، حيث يطمح منتخب لبنان إلى تحقيق انتصار على منتخب بنغلادش (الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهراً بتوقيت القدس المحتلة)، وخطف النقاط الثلاث، بعدما حقق رجال منتخب "الأزر" التعادل بلا أهداف أمام منتخب فلسطين في الجولة الأولى.

ويعتمد الجهاز الفني لمنتخب لبنان بقيادة مدربه الكرواتي نيكولا يورسيفيتش على الجانب البدني لنجومه من أجل حسم المواجهة ضد منتخب بنغلادش، وخطف النقاط الثلاث الأولى من أجل المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى المرحلة القادمة من التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وفي المجموعة نفسها، يخوض منتخب فلسطين أصعب المواجهات ضد منتخب أستراليا (الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القدس المحتلة)، الذي يعد أحد المرشحين للتربع على عرش الصدارة، بعدما حقق انتصاراً عريضاً على منتخب بنغلايش بسبعة أهداف مقابل لا شيء في الجولة الأولى من التصفيات.

ويدرك المدرب التونسي مكرب دبّوب، المدير الفني لمنتخب فلسطين، حجم صعوبة اللقاء ضد منتخب أستراليا في التصفيات، لذلك سيعتمد على الخروج بأقل الأضرار من المواجهة، عبر التركيز على الشق الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة من أجل تحقيق مفاجأة الفوز أو خطف التعادل حتى يواصل "الفدائي" أمله بالتنافس على إحدى البطاقات المؤهلة إلى المرحلة القادمة من التصفيات.

أما في المجموعة الأولى، فيريد منتخب قطر تقديم قوته الهجومية ضد منافسه منتخب الهند (الثالثة والنصف ظهراً بتوقيت القدس المحتلة)، الذي يعد إحدى المفاجآت في التصفيات الآسيوية المزودجة بعدما خطف انتصاراً أمام مُضيفه منتخب الكويت بهدف مقابل لا شيء في الجولة الماضية.

ويعلم منتخب قطر أن تحقيق الانتصار على منتخب الهند يضمن وصوله إلى النقطة السادسة، وبخاصة أن كتيبة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش تدخل المواجهة الثانية من التصفيات وهي منتشية بالفوز العريض على منتخب أفغانستان بثمانية أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى.

من جهتهم، يريد نجوم منتخب الكويت تقديم الأداء الجيد ضد منتخب أفغانستان (السابعة مساء بتوقيت القدس المحتلة)، ومصالحة جماهيرهم التي شنت هجوماً عنيفاً عليهم بعد السقوط المفاجئ أمام منتخب الهند والخسارة بهدف مقابل لا شيء، رغم الدعم الكبير الذي حصل عليه لاعبو "الأزرق" في المباراة.

وأصبحت الجماهير الكويتية متخوفة للغاية من تأثير نتيجة الخسارة أمام منتخب الهند على لاعبيها، وبخاصة أن "الأزرق" يعد أحد المرشحين من أجل خطف إحدى بطاقات التأهل إلى الدور القادم من التصفيات الآسيوية المزدوجة.

في المقابل، تنتظر الجماهير الرياضية قمة عربية كبرى ستجمع بين منتخب الأردن وضيفه منتخب السعودية في استاد عمّان الدولي (السادسة مساء بتوقيت القدس المحتلة)، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وحقق منتخب السعودية بداية جيدة في التصفيات المزدوجة بعدما انتصر بأربعة أهداف مقابل لا شيء ضد منتخب باكستان في الجولة الأولى من التصفيات، ونال 3 نقاط هامة، فيما خطف منتخب الأردن تعادلاً أمام منتخب طاجيكستان بهدف لمثله، ونجا "النشامى" من خسارة مفاجئة.

ولم يحقق منتخب الأردن الفوز في آخر 5 مواجهات بقيادة مديره الفني المغربي الحسين عموتة، ويتمنى أن تكون مواجهة السعودية نقطة انطلاق، مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور، فيما سيكون الإيطالي مانشيني عازماً على تحقيق فوزه الرسمي الثاني، رغم معاناته من إصابات عديدة في صفوف "الأخضر"، بعد غياب سالم الدوسري وياسر الشهراني وعبد الإله العمري وناصر الدوسري عن تشكيلته.

وتعد المباراة بين المنتخب الأردني ونظيره المنتخب السعودي الأولى في تصفيات المونديال، خاصة أنه سبق لهما التواجه مرة واحدة في كأس الأمم الآسيوية، التي أقيمت في قطر عام 2011، وحقق "النشامى" الانتصار بهدف نظيف.

وكانت أول مباراة بين منتخب الأردن ونظيره منتخب السعودية في الـ22 من شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 1957، حيث انتصر "النشامى" بهدف مقابل لا شيء، فيما كانت آخر مواجهة بينهما في مرحلة المجموعات ببطولة كأس العرب، التي أقيمت في قطر عام 2021، وانتهت بالنتيجة ذاتها (1-0).

وفي المجموعة الثانية، يخوض منتخب سورية اختباراً صعباً للغاية عندما يواجه منتخب اليابان (الرابعة و45 دقيقة عصراً بتوقيت القدس المحتلة)، حيث يطمح رفاق النجم المخضرم عمر السومة إلى تحقيق المفاجأة الكبرى في التصفيات، بعدما استطاعوا تحقيق الانتصار في المباراة الأولى ضد منتخب كوريا الجنوبية بهدف مقابل لا شيء، فيما يسعى منتخب سلطنة عُمان في المجموعة الرابعة إلى تحقيق فوزه على منتخب قيرغيزستان (الرابعة عصراً بتوقيت القدس المحتلة)، ومواصلة التربع على عرش المجموعة، نتيجة فوزه في المباراة الأولى ضد منتخب الصين تايبييه (3-0).

من جهته، يبحث منتخب العراق عن مواصلة عروضه القوية في التصفيات الآسيوية المزدوجة عندما يحلّ ضيفاً ثقيلاً على منتخب فيتنام في مدينة هانوي (الثانية ظهراً بتوقيت القدس المحتلة)، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة. ويتصدر منتخب العراق الترتيب برصيد 3 نقاط، بعد الانتصار الكبير على إندونيسيا 5-1، بينما تأتي فيتنام في الوصافة بفارق الأهداف بعد الفوز على الفيليبين 2-0. وسبق لمنتخب العراق تحقيق 3 انتصارات وتعادل بمجموع المباريات أمام فيتنام.