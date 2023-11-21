مستشارة حكومية تحث أربيل وبغداد على تكثيف المناقشات مع دول الجوار بشأن أزمة المياه

2023-11-21 11:50:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حثت بيان سامي عبد الرحمن مستشارة رئيس وزراء إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية على تكثيف المناقشات بشأن مسألة شح المياه، وآثار التغير المناخي مع البلدان المجاورة.

وقالت عبد الرحمن خلال جلسة نقاشية انعقدت على هامش منتدى السلام والأمن في الشرق الاوسط بمحافظة دهوك، إن العراق والبلدان المجاورة له مثل: تركيا وسوريا وإيران تعاني من تأثير التغير المناخي.

وأضافت "نحن الآن في وضع نواجه فيه أزمة ونقصا في المياه، وكما ترون كيف هناك هجرة جماعية في العراق، وهذا التحدي سيواجهنا جميعا في المستقبل".

وذكرت عبد الرحمن ايضا أن الناس في الشرق الأوسط يهاجرون إلى أوروبا، وهو ما تنظر إليه أوروبا وترصده وتحاول حله، والذي أصبح مشكلة، لأننا بحاجة إلى المزيد من الأموال لمعالجة التغير المناخي.

كما أشارت المستشارة الحكومية إلى أن هناك عدة مشاريع جيدة في إقليم كوردستان لمعالجة مشكلة شح المياه والحد من آثار التغير المناخي، وقد قامت وزارة الزراعة في الإقليم بإنشاء عدة برك لخزن المياه لإبعاد إقليم كوردستان عن مخاطر شح المياه.

ومضت بالقول "نحن في إقليم كردستان نتطلع إلى إحياء الغابات وحماية منظومة المياه، وقد وقع العراق على مشروع للمياه، لكن إيران لم توقع عليه، مؤكدة أنه "الآن العراق يواجه نقصا في المياه، مثل إقليم كوردستان، علينا أن نناقش مسألة المياه مع جيراننا".

وتابعت بيان عبد الرحمن أن "الأردن لديه قانون جيد جدا بشأن المياه، ولدينا نفس القانون في الإقليم"، مستدركة القول "لكن إقليم كوردستان ليس لديه نظام شامل، ولكن الحكومة الآن تتطلع إلى إنشاء نظام وحل هذه المشاكل".