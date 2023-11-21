2023-11-21 11:58:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / رجح الحزب الديمقراطي الكوردستاني-المركز 15 تنظيمات ديالى، يوم الثلاثاء، حصد مقعدين في الانتخابات المحلية، راهنا ذلك بانتخابات بعيدة عن التزوير، فيما طالب بتنفيذ اتفاق إدارة الدولة بعودة مقاره إلى ديالى.

وقال مسؤول الحزب، أكبر حيدر خان، لوكالة شفق نيوز: "نحن على أتم الاستعداد لخوض انتخابات مجلس المحافظة، ومتفائلون بفوز جماهيري كبير في قضاء خانقين وتوابعه الإدارية معززات ذلك بخطط تواصل فاعلة مع جماهير الحزب.

وأكد، أن "فرصة حزبه كبيرة بحصد مقعدين او مقعد واحد في مجلس ديالى شريطة سير الانتخابات بنزاهة دون أي تلاعب أو تزوير"، مشيراً إلى سير الحملات الانتخابية دون مخاوف أو مشكلات باستثناء ظواهر تمزيق البوسترات الدعائية والانتخابية من قبل ضعفاء النفوس".

وطالب مسؤول الحزب الديمقراطي، بـ"تنفيذ اتفاق إدارة الدولة القاضي بعودة مقار الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى المناطق المتنازع عليها، ومنها ديالى بشكل خاص"، مؤكداً أن "عودة مقار الديمقراطي الكوردستاني أبرز اتفاقات تشكيل الحكومة الحالية".

واختتم حيدر، حديثه بالقول: "علاقتنا بحكومة ديالى وجميع الأطراف السياسية جيدة ونسعى من خلالها لإعادة الوجود السياسي في ديالى."

ويخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات المحلية في ديالى بقائمة تضم 16 مرشحاً من مختلف الأطياف والمكونات.