الخدمات تستحوذ على أكثر من نصف العمالة في العراق

2023-11-21 12:04:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استحوذ قطاع الخدمات على اكثر من نصف الأيدي العاملة حسب الإحصائيات عام 2022.

وقالت شركة statista المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين ، في جدول اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "القطاع الخدمات كان بها عدد من المشتغلين بلغ 58.91% لسنة 2022 منخفضة عن سنة 2021 التي بلغت 58.95% ، بينما ارتفعت عن سنة 2015 التي بلغت الأيدي العاملة فيه 57.18%".

واضافت الى ان" القطاع الصناعي بلغ 21.28 % لسنة 2022 مرتفعة عن سنة 2021 التي بلغت 20.77% ، ومرتفعة عن سنة 2015 التي بلغت 20.47%".

واشارت المجلة الى ان "قطاع الزراعة بلغ أقل القطاعات الاقتصادية العاملة بها حيث بلغت 19.82% لسنة 2022 منخفضة عن سنة 2021 التي بلغت 20.27 %، بينما انخفضت عن سنة 2015 التي بلغت 21.64 %.