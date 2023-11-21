عودة 127 نازحا من مخيمات السليمانية ودهوك لمناطقهم في صلاح الدين ونينوى

2023-11-21 12:04:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو، عودة (127) نازحاً من مخيمات السليمانية ودهوك إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى وناحية يثرب التابعة لقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد وتماشياً مع البرنامج الحكومي.



وأكدت السيدة الوزيرة، أن "فرق الوزارة الميدانية شملت العوائل العائدة بالسلع المعمرة والمساعدات الإغاثية تشجيعا على العودة الطوعية، فضلا عن توفير كافة التسهيلات لهم ومتطلبات العيش الكريم"، مشيرة إلى أن "كوادر الوزارة مستمرة بتسجيل الأسر النازحة التي ترغب بالعودة الطوعية بالتنسيق مع الحكومات المحلية".



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‏‎‏‎‏‎بالإمكان الإطلاع على الخبر أعلاه في الصفحات والحسابات الرسمية التابعة لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية التالية:



‏‎‏‎‏‎الموقع الالكتروني :

‏‎‏‎‏‎‏ https://momd.gov.iq/



‏‎‏‎‏‎صفحة الفيسبوك الخاصة بالسيدة الوزيرة ايفان فائق جابرو :

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