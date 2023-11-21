فيديو لفاجعة حادث السير الذي راح ضحيته 10 معلمين و3 تلاميذ في البصرة

2023-11-21 12:10:58 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء (21 تشرين الثاني 2023)، للحادث "المؤلم" الذي أودى بحياة 10 معلمين و 3 تلاميذ في محافظة البصرة.

واظهر مقطع الفيديو الذي حصلت عليه "بغداد اليوم"، "حادث السير المروع في محافظة البصرة والذي اودى بحياة 10من الكوادر التدريسية بمدرسة سفوان، وتضرر السيارة التي كانوا بداخلها بشكل كبير".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بمصرع كادر تدريسي في حادث سير مروع على طريق سفوان - ام قصر في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ “بغداد اليوم"، إن "حادث سير مروع وقع على طريق سفوان – أم قصر جراء تصادم عجلتين نوع (ستاركس وشاحنة تريلة)، ما أدى الى مصرع 8 معلمات ومعلمين اثنين و3 أطفال"، مبينا أن "سائق (التريلة) كان يسير عكس الاتجاه واصطدم بالستاركس".





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