اليوم.. المنتخب الوطني في اختبار صعب أمام فيتنام

2023-11-21 12:13:24 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يواجه المنتخب الوطني العراقي مضيفه الفيتنامي اليوم الثلاثاء (21 تشرين الثاني 2023)، في إطار مباريات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويقف المنتخب العراقي في صدارة المجموعة السادسة التي تضم أيضاً منتخبات فيتنام وإندونيسيا والفلبين برصيد 3 نقاط متفوقاً بفارق الأهداف فقط عن منافسه الفيتنامي.

ويتطلع مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، إلى تحقيق الانتصار الثاني على التوالي للانفراد في صدارة المجموعة وهو الهدف ذاته يسعى إلى تحقيقه المنتخب الفيتنامي الطامح إلى استغلال عامل الأرض والجمهور.











