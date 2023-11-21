طاقم قطري يقود مباراة منتخبي العراق وفيتنام

2023-11-21 12:20:33 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / يقود لقاء المنتخب العراقي لكرة القدم، ومضيفه الفيتنامي، المقرر في الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء، طاقم تحكيم قطري.

ويتألف الطاقم من عبد الله العذبة، حكم ساحة، يساعده كل من مواطنيه خالد عايد، وفيصل عيد.

وستقام مباراة العراق وفيتنام، في ملعب "ماي دينه" بالعاصمة هانوي، ضمن الجولة الثانية من التصفيات القارية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.

وكان منتخب العراق فاز في مباراته الأولى في التصفيات على ضيفه الإندونيسي 5-1 وجرت المباراة في ملعب البصرة الدولي.