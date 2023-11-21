2023-11-21 12:23:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قالت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (21 تشرين الثاني 2023)، ان الحوارات التي تجري ما بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأمريكية مهمة جداً لايجاد حلول لازمة الدولار في العراق.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "السلطة النقدية والمالية في العراق تبذل جهودًا كبيرة من خلال التفاوض والحوار مع وزارة الخزانة الأمريكية من أجل إيجاد حلول سريعة ودائمة لأزمة الدولار وهذه الحوارات مهمة جداً".

وبين الكاظمي، ان "العراق توصل خلال الأيام الماضية الى حلول مهمة مع الجانب الأمريكي، والحوارات كانت ناجحة، ولهذا يجب عقد اجتماعات جديدة لطرح المزيد من الحلول، التي تقوي الدينار العراقي وتمنع أي شحة للدولار في العراق، ودعم القطاع المصرفي العراقي".

وأفاد مصدر مطلع، يوم أمس الإثنين (20 تشرين الثاني 2023)، باجتماع مرتقب بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الامريكية الاسبوع المقبل.

وكانت مصادر حكومية، تحدثت مؤخرا عن اتفاق ابرم بين البنك المركزي العراقي مع الجانب الأمريكي، أسفر عن زيادة عدد المصارف التي يمكنها تعزيز رصيدها بالدولار بصورة مباشرة إلى 10 مصارف، 5 منها من خلال مصرف (سيتي بنك)، والخمسة الأخرى من خلال بنك (جي بي مورغان)، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

كما كشف عن زيادة عدد المصارف العراقية التي سيتم تعزيز أرصدتها باليوان الصيني من خلال بنك التنمية السنغافوري إلى 13 مصرفاً، في حين أن عدد المصارف التي عززت حساباتها بالروبية الهندية لدى مصرف التنمية السنغافوري 2، وستتم إضافة مصارف أخرى خلال الأسبوعين المقبلين.

وجرت اجتماعات أخرى جمعت أحد المصارف الإماراتية والبنك المركزي العراقي والجانب الأمريكي، لتنفيذ آلية تعزيز الأرصدة بالدرهم الإماراتي للمصارف العراقية، حيث تم حسم جميع التفاصيل الفنية، ومن المتوقع أن تبدأ آلية تعزيز الأرصدة بالدرهم الإماراتي خلال الأيام القليلة المقبلة.