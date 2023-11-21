2023-11-21 12:30:09 - المصدر: العربي الجديد

لقي 10 معلمين و3 طلاب وسائق مصرعهم بينما أصيبت طالبة إصابات بالغة جراء حادث سير مروع في محافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق، في أحدث مآسي حوادث الطرق المتزايدة في العراق، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى خلال الفترة القليلة الماضية.

وقالت مصادر في جهاز الشرطة العراقية بمحافظة البصرة، جنوبي العراق، لـ"العربي الجديد"، إن 10 من كادر تدريسي لمدرسة ابتدائية هم 8 معلمات ومعلمان إلى جانب 3 طلاب وسائق الحافلة قتلوا جراء حادث سير مروع تسببت به شاحنة كبيرة كانت تسير عكس الاتجاه واصطدمت بالحافلة المدرسية على طريق بلدة أم قصر في البصرة.

ووفقا لضابط في شرطة البصرة، فإن جميع من كانوا في الحافلة لقوا مصرعهم جراء الحادث، باستثناء طفلة صغيرة تم نقلها للعلاج وهي بحالة غير مستقرة.

#البصرة - مصرع 14 شخصا بينهم أساتذة وأطفال بحادث سير مروع على طريق ام قصر. pic.twitter.com/ISNaXxYAlr — شبكة الصحافة العراقية +INP (@INPPLUSarabi) November 21, 2023

وقّدم وزير التربية العراقي إبراهيم الجبوري التعازي في الحادث الذي أودى بحياة عدد من معلمي ومعلمات مدرسة الإبراهيمي في سفوان.

وبين الجبوري، حسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "حادث السير المروع الذي تعرضت له مركبة الكوادر التعليمية التابعة للمدرسة انتهى إلى وفاة 10 منهم ومعهم 3 من أطفالهم، واصفاً ما حصل باللحظة الحزينة التي لا تكفيها الكلمات".

ووجه الجبوري "مدير تربية محافظة البصرة للتواصل مع ذوي الضحايا وتقديم كل أشكال الدعم والعون لهم، فضلاً عن إيفاد وفد رفيع المستوى للمشاركة في عزائهم".

وسجلت البلاد خلال العام الماضي أكثر من 11 ألف حادث مروري، أدت بحسب السلطات العراقية الرسمية، في بيان سابق لها، لمقتل أكثر من 3 آلاف عراقي وجرح 12 ألفا و600 آخرين، مؤكدة أن 70% من تلك الحوادث جاءت بسبب عدم التزام أصحاب المركبات بالتعليمات المرورية، وأن 15% منها بسبب الطرق، و15 أخرى جاءت نتيجة لعدم توفر شروط الأمان في المركبات.

وصارت المخالفات اليومية مشهدا مألوفا في شوارع البلاد، تتمثل بقيادة السيارات من دون رخص السوق، ومن قبل شبان بأعمار صغيرة، وعدم الالتزام بقواعد السير والمرور، فضلا عن عدم معرفة وإلمام بأصول قيادة السيارات وبإرشادات المرور في الشوار، وغير ذلك.

يشار إلى أن البرلمان صوت على قانون المرور الجديد في مطلع مايو/ أيار 2019، والذي نص على مضاعفة الغرامات على السائقين ممن يرتكبون المخالفات المرورية، إلا أنه لم يحجم من ارتكاب المخالفات.