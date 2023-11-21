انجاز حفر بئرين نفطيين في حقلي الزبير والفكة بميسان

2023-11-21 12:30:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

▫انجزت الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية حفر البئر النفطي ZB - 608 بعمق 3598 مترا باستخدام جهاز الحفر IDC 38 ذي القدرة الحصانية 1500 حصان ضمن العقد المبرم مع شركة ENI الايطالية لحفر 37 بئرا نفطيا في حقل الزبير النفطي بمحافظة البصرة

وانجزت الشركة ايضا حفر البئر النفطي FQCN - 96 في حقل الفكة النفطي بمحافظة ميسان بعمق 3167

ضمن مشروع حفر 22 بئرا نفطيا في حقول ميسان

لصالح شركة CNOOC الصينية

وجرت عمليات حفر البئر باستخدام جهاز الحفر IDC - 55 ذي القدرة الحصانية 2000 حصان .



وزارة النفط

مكتب الاعلام والاتصال الحكومي

21 - تشرين الثاني -2023

يتبع ...