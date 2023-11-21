"تقدم" تعلق على جلسة انتخاب بديل الحلبوسي وتكشف عن مرشحين اثنين للمنصب

2023-11-21 12:46:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ علقت كتلة "تقدم" النيابية التابعة للرئيس السابق لمجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، على قرار عقد جلسة نيابية غداً لانتخاب رئيس جديد للمجلس.

وقالت النائبة عن الكتلة نهال الشمري، لوكالة شفق نيوز، انه "حتى هذه اللحظة لم يأتي إلينا أي توجيه من رئاسة الكتلة بشأن مشاركتنا في جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس"، مؤكدة "نحن حتى اللحظة مقاطعين للجلسة ولم يصدر لنا أي توجيه بشأن اختيار أي مرشح من تقدم لرئاسة البرلمان".

وأضافت الشمري: "نتوقع ان نواب كتلة تقدم سوف يشاركون بجلسة يوم غد لانتخاب رئيس البرلمان الجديد، وهذا توقع ولم يصدر إلينا أي توجيه رسمي بذلك، كما انني اعتقد ان ابرز مرشحي تقدم لرئاسة مجلس النواب، هم (شعلان الكريم) و(هيبة الحلبوسي)، لكنا مازلنا ننتظر التوجيه الرسمي من رئاسة الكتلة".

وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي انهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتبارا من تاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني 2023.

وفي وقت سابق، قرر مجلس النواب العراقي، تخصيص جلسته المقبلة المقررة يوم غد الأربعاء، لانتخاب رئيس جديد للمجلس بعد خلو المنصب.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).