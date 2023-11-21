زادت عن 150 م3/ ثا.. سيول حمرين تدخل مرحلة "الذروة"

2023-11-21 12:54:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أكد مسؤول حكومي، اليوم الثلاثاء (21 تشرين الثاني 2023)، بأن سيول حمرين دخلت مرحلة "الذروة" بقوة تدفق زادت عن 150 م3/ ثا.

وقال مدير ناحية السعدية (65كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" السيول المتدفقة من منحدرات تلال حمرين بمختلف المناطق صوب بحيرة حمرين شمالي السعدية دخلت مرحلة الذروة بقوة تدفق بلغت اكثر من 150م3/ ثا".

واضاف، أن" تدفق السيول سيبدأ بالانحسار التدريجي من بعد ظهر اليوم، بعد توقف الامطار"، مبينا أن "السيول ستسهم في زيادة ملحوظة في خزين بحيرة حمرين، لكن ليس بالمستوى الذي يدعو للاطمئنان خاصة وان البحيرة فقدت خلال السنوات الثلاث الاخيرة 90% من خزينها المائي".

وأشار الزركوشي الى أن" كل التوقعات بأن 2023 هي سنة مطرية، ما يزيد التفاؤل باحتمالية وصول البحيرة الى مستويات خزن جيدة يمكن من خلالها مواجهة تحديات أي ازمة جفاف قادمة ".

وهطلت امطار غزيرة يوم أمس، في مناطق حوض حمرين، ما دفع الى بروز سيول تدفقت بمنحدرات صوب بحيرة حمرين من ثلاثة محاور.

فيما أكد مسؤول حكومي في ناحية حمرين، أمس الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، تدفق أكبر موجة سيول صوب بحيرة حمرين من محورين، مشيرا الى انها "بشارة لتعويض نسبي للجفاف والخزين المائي المفقود خلال الاعوام الثلاثة الماضية".