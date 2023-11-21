شنيشل يعلن عن التشكيلة الأساسية لمواجهة ساحل العاج

2023-11-21 13:09:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت المدير الفني للمنتخب الأولمبي راضي شنيشل، اليوم الثلاثاء (21 تشرين الثاني 2023)، عن تشكيلة الأساسية لمواجهة منتخب ساحل العاج.

وتضمنت قائمة شنشل، حسن عباس لحراسة المرمى و كاظم رعد، زيد تحسين حسين عامر، مصطفى وليد لخط الدفاع.

أما خط الوسط فقد تضمن، ألكسندر اوراها، منتظر محمد، منتظر عبد الأمير، أما خط الهجوم فتضمن بلند ازاد وعلي الموسوي ورضا فاضل.

وكان المنتخب الوطني خاض مباراة في وقت سابق مع منتخب أمريكا وانتهت بالتعادل الإيجابي.