2023-11-21 13:16:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الرصافة في العاصمة العراقية بغداد، يوم الثلاثاء، حكما بالإعدام بحق مدانين اثنين اغتالا ضـابطا يعمـل فـي مديريـة مكافحـة المخـدرات عـام 2020.

وأوضح المركـز الإعلامي لمجلس القضـاء الأعلى في العراق، عبر بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن "المدانين نفذا هذه الجريمة إثناء عودتـه إلى منزله مـن خـلال اعتـراض سيارته فـي منطقـة الإسكان غرب العاصمة بغداد بإطلاق النار عليه".

وأضاف أن "الحكم صدر بحقهما استنادا لاحكام المادة 406 / 1 / أ / هـ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".