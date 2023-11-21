الإطاحة بمتهم يمارس غسيل الأموال واعتقال تاجر مخدرات في بابل

2023-11-21 13:31:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، من إلقاء القبض على متهم يعمل بأحد مصارف محافظة بابل يقوم بعمليات غسيل الأموال من خلال إصدار بطاقات الماستر كارت وإرسالها إلى مجموعة أشخاص في إحدى الدول ليتم إرسال واستلام الأموال داخل وخارج العراق، ضبط بالجرم المشهود وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى التحقيق.

فيما ألقت مفارز المديرية آنفاً، القبض على أحد تجار ومروجي المواد المخدرة في مركز مدينة الحلة صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات، ضبط بحوزته رمانة يدوية، ومسدس، ومواد مخدرة، وأدوات أخرى تستخدم في التعاطي، وقد جرى تسليمه إلى الجهات المعنية أصولياً.





