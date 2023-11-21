"بغداد اليوم" تنشر تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة فيتنام

2023-11-21 14:19:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يواجه المنتخب الوطني مساء اليوم الثلاثاء، (21 تشرين الثاني 2023)، نظيره الفيتنامي في مستهل مشواره بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وتضمنت تشكيلة المدير الفني للمنتخب الوطني كاساس مواجهة اليوم: حراسة المرمى: جلال حسن، خط الدفاع: علي عدنان، ريبين سولاقا، حسين علي، ميرخاس دوسكي، خط الوسط: أسامة رشيد، براهيم بايش، بشار رسن، علي جاسم" وخط الهجوم أيمن حسين وعلي الحمادي.

وستقام المباراة اليوم الثلاثاء الـ3 عصراً بتوقيت بغداد في العاصمة الفيتنامية.