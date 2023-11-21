البصرة.. محاضرو قضاء الهارثة يتهمون ممثلهم  بسرقة حقوقهم (فيديو)

2023-11-21 14:21:27 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – البصرة

اتهم عدد من محاضري قضاء الهارثة المجانيين في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء (21 تشرين الثاني 2023)، ممثلهم بسرقة حقوقهم بالدرجات الوظيفية.

وناشد المحاضرون عبر "بغداد اليوم"، "الجهات المعنية ومحافظ البصرة بالتحقق من الامر"، مؤكدين ان "ممثلهم المدعو محمد الموسوي، سرق حقوقهم ، قد تم استبدال أسمائهم في القوائم باخرى".

وأشاروا الى انهم "يمتلكون الاثباتات على استمرارهم بالعمل بصفة محاضرين".





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