ارتفاع الحوالات الخارجية بنسبة 90% في مزاد البنك العراقي

2023-11-21 14:24:26 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، بنسبة 90% على حساب المبيعات النقدية لتصل الى 210 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 231 مليونا و 619 الفا و 160 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 210 ملايين و 629 الفا و 160 دولارا مرتفعة بنسبة 90% ، عن المبيعات النقدية البالغة 20 مليونا و 990 الف دولار .

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 10 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 14 مصرفا، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 132 شركة.