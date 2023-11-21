2023-11-21 14:32:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

دعت كتلة الجيل الجديد النيابية ، رئيس مجلس الوزراء والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الغاء ترشيح المسؤولين والمحافظين ونوابهم والوزراء والمدراء العامين لاستغلالهم وهدرهم المال العام".



وقالت رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية سروه عبد الواحد ، في مضمون الكتابين الموجهين الى رئيس مجلس الوزراء والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات " لوحظ قيام العديد من المسؤولين والمحافظين ونوابهم والوزراء والمدراء العامين بهدر المال العام واستغلال مناصبهم ونفوذهم الوظيفي في سبيل تحقيق مصالحهم الانتخابية وخداع المواطنين في هذا التوقيت القريب من الانتخابات.



واشار الكتاب الى ان" هذه الأفعال تزيل عن القائمين بها صفة (حسن السيرة والسلوك وهي من أهم شروط الترشح للانتخابات، فضلاً عن تجريمها وفق القوانين النافذة. لذا ندعو مفوضيتكم الموقرة الى متابعة ورصد تلك الحالات والغاء ترشيح القائمين بها حفاظاً على المال العام ونزاهة العملية الانتخابية.