2023-11-21 14:38:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، توقيت عزل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بأنه "كان خاطئا"، فيما رفض التعليق على الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية بهذا الصدد، أكد على ضرورة إبعاد البلاد عن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.

جاء ذلك خلال استضافته في جلسة نقاشية على هامش فعاليات منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط الذي انعقد في محافظة دهوك.

تتمة..