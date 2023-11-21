وزير العمل يعلن ملحق الوجبة السادسة من المتقدمين على الحماية الاجتماعية

2023-11-21 14:57:36 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الأسدي ملحق الوجبة السادسة للمشمولين باعانة الحماية الاجتماعية.

ودعا الوزير الاسر المشمولة المراجعة وحسب الجداول الزمنية المعلنة وعدم التأخر كون الوزارة مقبلة على وجبات لاحقة خلال الفترة القادمة.

واشار الى ان الوزارة ستعلن اسماء الاسر المشمولة في الوجبات اللاحقة وحسب الجداول المرسومة ضمن الخطة الموضوعة لانتشال العوائل المستحقة من تحت مستوى خط الفقر .



وتابع الوزير ان الوزارة تؤكد حرصها على شمول جميع المستحقين وحسب النسب السكانية وخط الفقر ووفق الجداول الزمنية .





