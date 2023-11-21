2023-11-21 15:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قالت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (21 تشرين الثاني 2023)، إن السفيرة الأمريكية ألينا رومانوسكي، لم يكن لها أي دور إيجابي بدعم الدينار العراقي وتقويته وحل ازمة الدولار التي يشهدها العراق بسبب قرارات أمريكية.

وذكر عضو اللجنة النائب عامر الفايز في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" السفيرة الأمريكية تدعم قرارات بلادها ضد العراق بما يتعلق بأزمة الدولار، ولم يكن لها دور إيجابي بدعم الدينار العراقي".

وتابع، عن" السفارة الامريكية في بغداد ترفع تقاريرًا الى الإدارة الامريكية بمعلومات مختلفة سواء على المستوى الاقتصادي او السياسي وحتى الأمني، وعلى اثر تلك التقارير تتخذ واشنطن بعض القرارات، لكن لا نعرف أي شيء عن التقارير الامريكية التي ترسل من بغداد الى واشنطن، الا إنه من المؤكد إن فيها الكثير من القضايا غير الحقيقية".

وأفاد مصدر مطلع، يوم أمس الإثنين (20 تشرين الثاني 2023)، باجتماع مرتقب بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الامريكية الاسبوع المقبل.

وكانت مصادر حكومية، تحدثت مؤخرا عن اتفاق ابرم بين البنك المركزي العراقي مع الجانب الأمريكي، أسفر عن زيادة عدد المصارف التي يمكنها تعزيز رصيدها بالدولار بصورة مباشرة إلى 10 مصارف، 5 منها من خلال مصرف (سيتي بنك)، والخمسة الأخرى من خلال بنك (جي بي مورغان)، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

كما كشف عن زيادة عدد المصارف العراقية التي سيتم تعزيز أرصدتها باليوان الصيني من خلال بنك التنمية السنغافوري إلى 13 مصرفاً، في حين أن عدد المصارف التي عززت حساباتها بالروبية الهندية لدى مصرف التنمية السنغافوري 2، وستتم إضافة مصارف أخرى خلال الأسبوعين المقبلين.

وجرت اجتماعات أخرى جمعت أحد المصارف الإماراتية والبنك المركزي العراقي والجانب الأمريكي، لتنفيذ آلية تعزيز الأرصدة بالدرهم الإماراتي للمصارف العراقية، حيث تم حسم جميع التفاصيل الفنية، ومن المتوقع أن تبدأ آلية تعزيز الأرصدة بالدرهم الإماراتي خلال الأيام القليلة المقبلة.