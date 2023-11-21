2023-11-21 15:23:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

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توضيح كامل ماحصل فجر اليوم



اولا: طائرة مسيرة امريكية استهدفت عجلة حمل عسكرية نوع بيك اب (حوثية) تحمل اعتدة على طريق سريع ابو غريب

وحركة العجلة كانت من بغداد الى الانبار

رافق الاستهداف احتراق الاعتدة الموجودة والتي عائديتها الى كتائب حزب الله



ثانيا: طائرة مسيرة ثانية مجهولة قامت باطلاق نار من سلاح ثقيل في قضاء الرمادي شمال الطريق السريع الدولي باتجاه بادية الثرثار

وصل جرحى عدد ٢ الى مستشفى الرمادي منسوبين الى العصائب ورفضوا اعطاء اسمائهم الحقيقية وعندما حضرت قوة من الشرطة المحلية لمعرفة التفاصيل كرروا عليهم الامتناع وتم تهديدهم وانسحب قوة الشرطة



ثالثاً: الثالثة والنصف من فجر اليوم تعرضت قاعدة عين الاسد الى قصف صاروخي بصواريخ عدد (٢) تم اطلاقها من تقاطع الكيلو ٣٥ بمسافة ٦٤ كيلومتر عن القاعدة اعلاه

الخامسة فجرا تم العثور على عجلة حمل مع مولدة في منطقة ٣٥ غرب الرمادي حيث قامت قوة من مكافحة الارهاب بمعالجتها وتفتيش موقع الضربات



انتهى…