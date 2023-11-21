2023-11-21 15:42:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خسر منتخب العراق الأولمبي أمام نظيره ساحل العاج بنتيجة 4 -0 في مباراة ودية ثانية جرت بينهما ظهر يوم الثلاثاء، في إسبانيا، ضمن تحضيراته لنهائيات كأس آسيا دون 23 عاماً، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

جرت المباراة في ملعب "بيناتار ارينا" بمدينة مورسيا الإسبانية عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت العاصمة بغداد.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب ساحل العاج بثلاثة أهداف دون مقابل للأولمبي العراقي، وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 86 حيث سجل ساحل العاج هدفه الرابع لينتهي اللقاء برباعية نظيفة.

وتعد مباراة الأولمبي العراقي، هي الأخيرة بمعسكره التدريبي الذي أقيم له في إسبانيا استعداداً لنهائيات كأس آسيا دون 23 عاماً، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وكان المنتخب الأولمبي العراقي، قد تعادل في مباراته التجريبية الأولى التي أقيمت له ضمن معسكره التدريبي بإسبانيا أمام نظيره الأمريكي بنتيجة 1-1.