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المنتخب الوطني يتعادل مع فيتنام ويواصل صدارة مجموعته السادسة

المنتخب الوطني يتعادل مع فيتنام ويواصل صدارة مجموعته السادسة
المنتخب الوطني يتعادل مع فيتنام ويواصل صدارة مجموعته السادسة
2023-11-21 16:54:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم، أمام مضيفه الفيتنامي 0-0، مساء اليوم الثلاثاء (21 تشرين الثاني 2023) في الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027.

وبهذه النتيجة حافظ العراق على صدارة مجموعته السادسة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب فيتنام الذي بات برصيده أيضاً 4 نقاط.

وكان العراق قد استهل مشواره في التصفيات بفوز ساحق 5-1 على إندونيسيا، أما فيتنام انتصرت بهدفين دون رد على الفلبين.


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