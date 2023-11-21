المنتخب الوطني يتعادل مع فيتنام ويواصل صدارة مجموعته السادسة

2023-11-21 16:54:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم، أمام مضيفه الفيتنامي 0-0، مساء اليوم الثلاثاء (21 تشرين الثاني 2023) في الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027.

وبهذه النتيجة حافظ العراق على صدارة مجموعته السادسة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب فيتنام الذي بات برصيده أيضاً 4 نقاط.

وكان العراق قد استهل مشواره في التصفيات بفوز ساحق 5-1 على إندونيسيا، أما فيتنام انتصرت بهدفين دون رد على الفلبين.



