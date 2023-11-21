2023-11-21 18:24:33 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

رأى مدير المنتخب الوطني، خيسوس كاساس، اليوم الثلاثاء (21 تشرين الثاني 2023) طريق المنتخب نحو مونديال 2026 بـ"الطويل والشائك".

وقال كاساس خلال المؤتمرُ الصحفيّ بعد نهايةِ مُباراةِ فيتنام التي انتهت بفوزِ العراق بهدفٍ من دون ردِّ في المواجهةِ التي جمعت المنتخبين في العاصمةِ هانوي ضمن التصفياتِ المُزدوجة المُؤهلة لكأسِ العالم 2026 وكأس آسيا 2027/ "إننا واجهنا فريقاً جيداً، والمباراةُ كانت صعبةً، وأضعنا عدةَ فرص مما عقّد علينا اللقاء".

وأضاف "سعيدٌ بالفوزِ الذي تحققَ، وأهمُّ ما في المباراةِ أن سعادتي كبيرةٌ لمهند علي (ميمي) بتسجيله هدف الفوز في الوقتِ القاتلِ، بعد ابتعادٍ لسنتين عن المنتخب الوطنيّ بسببِ الإصابةِ".

وأكد كاساس "ما يزال طريقُ التصفيات طويلاً وشائكاً، نحن ما زلنا فقط في بدايتها، وإن المنافسَ (منتخب فيتنام) لديه مجموعةٌ من اللاعبين الجيدين والشباب، ولديهم مستقبلٌ جيدٌ".

من جانبه بارك نجم المنتخب ورجل المباراة مهند علي (ميمي)، للجُمهورِ العراقيّ بعد الظفر بنقاط مباراةِ اليوم أمامَ فيتنام التي تحققت برأسيته في الوقتِ القاتلِ من اللقاء الذي احتضنه ملعب (ماي دنه) في العاصمةِ هانوي.

وأشار ميمي إلى، إن "نقاطَ المباراة تحققت بفضلِ جُهودِ جميع اللاعبين، والجهد العالي الذي بذلوه في مباراةِ اليوم، وعلينا أن ننسى ما تحققَ من فوزٍ في أول مباراتين، ونركزُ في القادم".

وأضاف "سعادتي لا يمكنُ وصفها بتحقيق الفوز، خصوصاً بعد فترةٍ طويلةٍ من الابتعادِ بسببِ الإصابة، وأشكرُ اللهَ أني كنت إلى جانبِ زملائي في تحقيقِ هذا النصر".

وانتصر منتخب العراق على مضيفه الفيتنامي بهدف دون رد، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027.

وهدف اللقاء الوحيد لأسود الرافدين، حمل توقيع اللاعب مهند علي "ميمي" في الدقيقة (90+6).

ورفع العراق رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد فيتنام عند 3 نقاط في الوصافة.



