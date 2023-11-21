الأنبار.. القبض على متاجرين بالمخدرات بحوزتهما مواد متفجرة خطيرة

2023-11-21 18:52:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء (21 تشرين الثاني 2023)، عن إلقاء القبض على متاجرين بالمخدرات في محافظة الأنبار.

وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مديرية شؤون المخدرات في محافظة الانبار بالاشتراك مع فرقة الرد السريع، ألقت القبض على متهمين بالمتاجرة بالمخدرات في محافظة الانبار وضبطت بحوزتهما (8) كيلو غرامات من مادة الفسفور المتفجرة وأسلحة وطائرة درون وقنابل متفجرة وأجهزة اتصالات لاسلكية".

ولفت ميري الى "ايداع المتهمين التوقيف بموجب قرار قضائي لينالا جزاءهما العادل".