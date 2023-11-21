المقاومة في العراق تعلن قصف قاعدة امريكية في الحسكة

2023-11-21 21:00:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت فصائل مسلحة باسم "المقاومة الاسلامية في العراق"، اليوم الثلاثاء (21 تشرين الثاني 2023)، عن استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا بالصواريخ.

وقالت في بيان حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منه انه "ورداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق اهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السوري، بواسطة الصواريخ، وقد تمت إصابتها بشكل مباشر".

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلن الجمعة الماضية، أن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي تعرضت لـ 61 هجوما على الأقل خلال شهر، مؤكدا إصابة جندي أمريكي في سوريا.

وأنحت الولايات المتحدة باللوم على إيران والفصائل المسلحة التي تدعمها في أكثر من 60 هجوما على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول الماضي، مع تصاعد التوترات الإقليمية بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي بدأت في السابع من الشهر الماضي.