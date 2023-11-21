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بحضور الرئيس الحلبوسي والشيخ الخنجر و62 نائبا يمثلون المحافظات السنية.. اجتماع موسع لاستكمال الاستحقاقات الدستورية

بحضور الرئيس الحلبوسي والشيخ الخنجر و62 نائبا يمثلون المحافظات السنية.. اجتماع موسع لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
بحضور الرئيس الحلبوسي والشيخ الخنجر و62 نائبا يمثلون المحافظات السنية.. اجتماع موسع لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
2023-11-21 21:14:04 - المصدر: وكالة تقدم
عقد نواب المحافظات السنية ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة الرئيس محمد الحلبوسي والشيخ خميس الخنجر، حيث تم فيه الاتفاق على سلسلة خطوات لاستكمال الاستحقاقات الدستورية. وقال بيان تلقت وكالة تقدم نسخة منه انه ” بحضور الرئيس محمد الحلبوسي والشيخ خميس الخنجر واثنين وستين نائبا يمثلون المحافظات السنية؛ الاتفاق على سلسلة خطوات لاستكمال الاستحقاقات الدستورية”. وأضاف …

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