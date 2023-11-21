بحضور الرئيس الحلبوسي والشيخ الخنجر و62 نائبا يمثلون المحافظات السنية.. اجتماع موسع لاستكمال الاستحقاقات الدستورية

2023-11-21 21:14:04 - المصدر: وكالة تقدم

عقد نواب المحافظات السنية ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة الرئيس محمد الحلبوسي والشيخ خميس الخنجر، حيث تم فيه الاتفاق على سلسلة خطوات لاستكمال الاستحقاقات الدستورية. وقال بيان تلقت وكالة تقدم نسخة منه انه ” بحضور الرئيس محمد الحلبوسي والشيخ خميس الخنجر واثنين وستين نائبا يمثلون المحافظات السنية؛ الاتفاق على سلسلة خطوات لاستكمال الاستحقاقات الدستورية”. وأضاف …