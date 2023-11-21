2023-11-21 21:49:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (21 تشرين الثاني 2023)، عن رفض بعض النواب لتخويل رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، اختيار رئيسا جديدا للبرلمان في جلسة يوم غد الاربعاء.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "بعض النواب أكدوا رفضهم لما جاء في اجتماع السيادة وتقدم الذي يعقد الآن، بشأن تخويل محمد الحلبوسي لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد في الجلسة المقرر عقدها يوم غد الاربعاء".





يتبع ...



