نواب يرفضون تخويل الحلبوسي لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد

2023-11-21 22:00:44 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (21 تشرين الثاني 2023)، عن رفض أغلب النواب لتخويل رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، اختيار رئيساً جديداً للبرلمان في جلسة يوم غد الأربعاء.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "هناك رفضاً وخلافات شديدة جداً وحادة لما جاء في اجتماع السيادة وتقدم الذي يعقد الآن بشأن آلية اختيار بديل عن رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي".

وأضاف، أن "اغلب اعضاء البرلمان أكدوا رفضهم التام لتخويل الحلبوسي لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد في الجلسة المقرر عقدها يوم غد الاربعاء".

وأعلن مجلس النواب، عن انتخاب بديل عن محمد الحلبوسي في جلسته الاستثنائية يوم الأربعاء المقبل (22 تشرين الثاني 2023).

واصدرت المحكمة الاتحادية في 14 تشرين الثاني 2023، قراراً باتاً وملزماً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي على خلفية "تحريف" بإستقالة النائب ليث الدليمي، الذي اعتبرته "حنثاً باليمين".