2023-11-21 22:20:03 - المصدر: الفرات نيوز

أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسباني السيد بيدرو سانشيز، هنّأه فيه على نيله ثقة البرلمان الإسباني لرئاسة حكومة بلاده.

وجرى، خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في جميع المجالات، خصوصاً في المجال الاقتصادي والزراعي والتنموي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنّ العراق بات يمثل اليوم بيئة آمنة للاستثمار، وهو منفتح على الإفادة من الخبرات التي تمتلكها الشركات الإسبانية، مع كل ما توفره الحكومة في العراق من قوانين تسهم في إنجاح المشاريع الاستثمارية، مُجدداً دعوته إلى لسيد سانشيز لزيارة العراق.

وتطرق الاتصال إلى تفاقم الأوضاع في غزة، وتعمُّد قوات الاحتلال مواصلة الاعتداءات على الشعب الفلسطيني في غزة، وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التدخل العاجل من قبل جميع الدول الأوروبية الفاعلة، لوقف تداعيات الأحداث بسبب الحرب المأساوية التي تستهدف المدنيين في غزة، مؤكداً أهمية العمل سريعاً لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين.



