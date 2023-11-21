جنايات ذي قار تحكم بالمؤبد ضد شخص قتل أبن عمه في "شجار" بسبب دراجة

2023-11-21 22:52:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكماً بحق متهم بجريمة قتل وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكماً بالسجن المؤبد ضد متهم بعدما تمت ادانته بقتل ابن عمه رميا بالرصاص بسلاح كلاشنگوف وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، بسبب خلاف على (عقل دراجة نارية)".

وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".