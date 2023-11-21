الرشيد يباشر برفع رواتب عدد من الدوائر الحكومية

2023-11-21 22:59:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء (21 تشرين الثاني 2023)، المباشرة برفع رواتب عدد من الدوائر الحكومية في العاصمة بغداد وبقية المحافظات.

وقال بيان للمصرف، تلقته "بغداد اليوم"، انه "تمت المباشرة برفع رواتب موظفي عدد من الدوائر الحكومية في العاصمة بغداد وبقية المحافظات ولحاملي بطاقة نخيل وكما هو مدرج ادناه:

بلدية الحمزة الغربي، الطليعة، القاسم، القاسم2، تصنيع حبوب البصرة، تعبئة وخدمات غاز، معهد نفط كركوك، ملاحة جوية، الانابيب النفطية عقود، بلدية المحاويل، توزيع منتجات نفطية ديالى، ديوان الرقابة المالية، شركة الحفر العراقية، شركة العامة لصناعة الاسمدة الجنوبية، شركة الموانئ العراقية، شركة مصافي الوسط بغداد، معمل امنت البصرة، بلدية ابي غرق، ابي غرق2، الحلة، الكفل، المشروع، النيل، النيل2، جرف النصر، شركة العامة للمعارض والخدمات التجارية، عقود بلدية الحلة، شركة الحفر العراقية كركوك، شركة مصافي الجنوب، مديرية بلدية الهاشمية".