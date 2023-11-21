القيادة يخول الرئيس الحلبوسي والشيخ الخنجر بتسمية المرشحين للمنصب الأول في الاستحقاق السياسي السني

2023-11-21 23:04:29 - المصدر: وكالة تقدم

خول تحالف القيادة، اليوم الثلاثاء، الرئيس محمد الحلبوسي، والشيخ خميس الخنجر (مجتمعين) بتسمية المرشحين للمنصب الأول في الاستحقاق السياسي السني. وقال التحالف في بيان “اجتمع تحالف القيادة (تقدم والسيادة بحضور الرئيس محمد الحلبوسي و الشيخ خميس الخنجر وقيادات ونواب التحالف، مساء الثلاثاء الموافق ۲۰۲۳/۱۱/۲۱، لمناقشة الوضع الراهن ومستجدات الساحة السياسية”. وأكد المجتمعون، بحسب البيان على …