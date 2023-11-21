حالة جوية سريعة في العراق الخميس المقبل.. هذا تأثيرها

2023-11-21 23:35:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تشير تحديثات الطقس الى حالة جوية يتعرض لها العراق الخميس المقبل.

وقال المتنبئ الجوية صادق عطية، اليوم الثلاثاء (21 تشرين الثاني 2023)، في منشور على صفحته في الفيسبوك "توقعات بفرص هطول الأمطار يوم الخميس، ستشمل الجنوب (أحياناً تكون الأمطار غزيرة) والفرات الأوسط والكوت وجزء من الأنبار".

ولفت الى "حالة جوية سريعة تنتهي الخميس بالليل وصباح الجمعة".

وأوضح عطية، ان "ميسان وشمال البصرة ستكون فرصها حتى الآن ضعيفة والتغيير وارد".







