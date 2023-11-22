درجال يوجه دعوة للاعبي المنتخب الوطني تخص سعر صرف الدولار الرسمي (فيديو)

2023-11-22 00:10:22 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، يوم الثلاثاء (21 تشرين الثاني 2023) لاعبي المنتخب الوطني الى فتح حسابات مصرفية باسمائهم لإيداع مكافآتهم التكريمية بالدولار.

وقال درجال خلال لقاءه اللاعبين في مطار هانوي بفيتنام قبل التوجه والعودة الى بغداد "نطلب منكم فتح حسابات داخل العراق لإستلام المكافآت بالدولار وبالسعر الرسمي (للبنك المركزي العراقي) ولكي يتاح لكم (سهولة) تسلمها وانفاقها".

وتشير مصادر الى ان مكافآت المنتخب الوطني في فوزه على إندونيسيا وفيتنام بالتصفيات المزدوجة تراوحت بين 3 الى 5 آلاف دولار.

وكان منتخب العراق تغلب على مضيفه الفيتنامي بهدف دون رد، يوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027.

ورفع العراق رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد فيتنام عند 3 نقاط في الوصافة.

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