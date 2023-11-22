2023-11-22 02:00:05 - المصدر: العربي الجديد

ذكر مجلس الوزراء العراقي في بيان الثلاثاء أن مجلس الوزراء وافق على عقد قيمته 619 مليون دولار مع شركة سيسم الإيطالية لبناء منشآت غاز في حقل غرب القرنة 2 النفطي بجنوب البلاد.

وجاء في البيان أن الاتفاق الذي تبلغ مدته 33 شهراً ينص على أن تعيد المجموعة تأهيل محطة لمعالجة الغاز وبناء منشآت غاز جديدة في الحقل العملاق الذي تديره شركة لوك أويل الروسية.

والصفقة جزءٌ من سلسلة عقود تهدف إلى تطوير منشآت الغاز التي يقول مسؤولو الطاقة إنها ستساعد العراق على وقف حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط واستخدام الغاز المعالج لتوليد الكهرباء.

وتعتمد الدولة العضو في منظمة أوبك اعتماداً كبيراً على واردات الغاز الإيراني لتشغيل شبكتها الكهربائية. لكن الولايات المتحدة دفعت العراق إلى تقليل اعتماده على غاز إيران.

ويواصل العراق حرق بعض الغاز المستخرج إلى جانب النفط الخام لأنه يفتقر إلى المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير.

(رويترز)