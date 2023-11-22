الجيش الأميركي: استهدفنا منشأتين في العراق

2023-11-22 05:00:10 - المصدر: العربي الجديد

قال الجيش الأميركي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة شنت ضربات على منشأتين في العراق، وجاء في بيان للجيش "نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية ضربات منفصلة ودقيقة على منشأتين في العراق".

وأضاف البيان أن "الضربات كانت رداً مباشراً على الهجمات على القوات الأميركية وقوات التحالف من قبل إيران والجماعات المدعومة من إيران".

وكانت مصادر أمنية عراقية أعلنت، أمس الثلاثاء، عن تعرض شاحنة تابعة لجماعة "كتائب حزب الله" للقصف أثناء توجهها من بغداد إلى محافظة الأنبار على الطريق الدولي السريع المؤدي إلى سورية، ما أدى إلى تدميرها.

وفي الرمادي مركز محافظة الأنبار، سُمع انفجار آخر عنيف وإطلاق نار من أسلحة متوسطة، أمس الثلاثاء، في منطقة جزيرة البو بالي دون معرفة تفاصيل دقيقة حول سبب ذلك.

كما تعرضت قاعدة "عين الأسد" التي تضم المئات من العسكريين الأميركيين في منطقة البغدادي الواقعة على بعد 200 كيلومتر غربي بغداد، الثلاثاء، للقصف بصواريخ الكاتيوشا دون معرفة تفاصيل الخسائر التي نتجت عن الهجوم.

(رويترز، العربي الجديد)