ارتفاع طفيف بأسعار النفط قبل بيانات المخزونات الأمريكية

2023-11-22 09:07:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – متابعة

تغيرت أسعار النفط بقدر طفيف في التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء (22 تشرين الثاني 2023)، إذ تسبب تراكم كبير محتمل في مخزونات الخام الأمريكي إلى تبديد المكاسب الناجمة عن تخفيضات محتملة للإمدادات من تحالف أوبك+ للدول المنتجة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 82.56 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:04 بتوقيت غرينتش، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 77.91 دولارا.

وانخفض كلا الخامين القياسيين لأربعة أسابيع متتالية، وظل المستثمرون حذرين قبل اجتماع أوبك+ المقرر، الأحد، والذي ستناقش فيه مجموعة المنتجين زيادة تخفيضات الإمدادات بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وذكرت مصادر، أمس الثلاثاء، نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بنحو 9.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 17 نوفمبر.

وانخفضت مخزونات البنزين بنحو 1.79 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.5 ملايين برميل.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية عن المخزونات، اليوم الأربعاء.

المصدر: وكالات