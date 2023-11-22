2023-11-22 09:11:02 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توفي مدرب حراس المرمى العراقي حامد كاظم، اليوم الاربعاء (22 تشرين الثاني 2023)، بعد معاناة من جلطة دماغية تعرض لها قبل عدة ايام، رقد على اثرها في العناية المركزة في احدى المستشفيات.

وسبق للمدرب حامد كاظم أن عمل مدرباً لحراس المرمى مع فرق النجف، ونفط الوسط، وزاخو، وكربلاء، ومنتخب العراق للكرة القدم لناشئين بصحبة المدرب صالح راضي.

كما اسهم المدرب حامد كاظم في حصول منتخب العراق للشباب على المركز الرابع في مونديال الشباب الذي أقيم في تركيا مع المدرب حكيم شاكر.

وكانت للمدرب الراحل حامد كاظم تجارب احترافية في الملاعب العُمانية والبحرينية.

وأسهم حامد كاظم في اكتشاف وتطوير مواهب العديد من حراس المرمى ومنهم جلال حسن حارس مرمى فريق الزوراء والمنتخب العراقي الأول، ومحمد الزهرة، وحيدر محمد، وسلام مطلب وغيرهم.

يشار الى ان مدرب حراس المرمى العراقي حامد كاظم حصل على شهادات تدريب دولية متقدمة معتمدة منذ توجه للعمل كمدرب للاعبي مركز الحراسة.