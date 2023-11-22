لا إصابات "مؤثرة" بين صفوف اللاعبين .. المنتخب العراقي يعود على متن طائرة خاصة

2023-11-22 10:02:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ذكر عضو اتحاد الكرة نائب رئيس الوفد العراقي احمد الموسوي، أن وفد المنتخب العراقي سيغادر العاصمة "هانوي"، اليوم الاربعاء، متوجها الى بغداد على متن طائرة خاصة بعد خوضه لقاء الجولة الثانية أمام منتخب فيتنام من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 .

وقال الموسوي باتصال هاتفي لشفق نيوز، إن "وفد المنتخب سيتوجه الى بغداد بطائرة خاصة بعد خوضه لقاء أمس أمام مضيفه الفيتنامي ضمن تصفيات كأس العالم"، مبينا ان "الوفد من المقرر أن يصل مساء اليوم الى بغداد والتحاق اللاعبين إلى أنديتهم مباشرة".

واضاف ان اللاعبين المحليين سيلتحقون إلى أنديتهم لمشاركة زملائهم في الأندية العراقية بمنافسات الدوري العراقي بينما يغادر المحترفون العراقيون إلى أنديتهم في بلدان مختلفة.

وبين الموسوي ان مباراة منتخب العراق الثالثة أمام منتخب الفلبين ستكون يوم الخميس 21 آذار من العام المقبل 2024.

واكد ان كل اللاعبين يتمتعون بصحة جيدة، ولا توجد أية إصابات مؤثرة في صفوف لاعبي منتخبنا، مشيرا إلى أن كل الوفد يتمتعون بصحة جيدة.

وكان منتخب العراق لكرة القدم فاز على مضيفه الفيتنامي في ثاني مبارياته التي جرت في العاصمة الفيتنامية "هانوي" بهدف قاتل سجله مهند علي برأسية رائعة .