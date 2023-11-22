2023-11-22 10:30:03 - المصدر: الفرات نيوز

حددت وزارة التربية/ اللجنة الدائمة للامتحانات العامة تعليمات وضوابط التقديم للامتحانات التمهيدية (الخارجي) للعام الدراسي ٢٠٢٣_٢٠٢٤ وحسب البيان الصادر من المكتب الإعلامي في الوزارة وكما يلي:-

يبدأ التقديم للراغبين بالاشتراك في الامتحانات يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٦ وسيكون يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٥ آخر موعد لاستلام الاستمارات من الإدارات المدرسية.

يُسمح للراغبين في الإشتراك من مواليد (٢٠٠٥ فما دون) التقديم على الدراسة الابتدائية ويؤهل المتقدم في حال النجاح او الاكمال بدرس او درسين لتأدية الامتحانات العامة النهائية، فيما يُقبل المتقدم لأداء الامتحانات التمهيدية للدراسة المتوسطة بعد مُضي ثلاث سنوات دراسية او اكثر على إنهائه المرحلة الابتدائية لمن كان دون(٢٨) عاما اما من اكمل (٢٨) فما فوق بإمكانه اداء الامتحانات مباشرة دون سنوات الانتظار اعلاه وكذلك الحال للراغبين بالاشتراك لاداء امتحانات الدراسة الإعدادية شرط اجتياز المتقدم المرحلة المتوسطة او ما يعادلها بنجاح.

فيما أجازت التعليمات لخريجي الدراسة الاعدادية ( الأكاديمي والمهني) للاعوام السابقة التقديم في فرع مغاير للفرع الذي تخرج منه على ان يؤدي الامتحان التمهيدي في الفرع المُختار ، علما ان الامتحانات الخارجية ستكون حصرا للطلبة داخل العراق وفي مركز المحافظة للمتقدمين.