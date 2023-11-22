أسعار صرف الدولار تستقر على ارتفاع في الأسواق المحلية

2023-11-22 10:43:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الأربعاء (22 تشرين الثاني 2023)، استقراراً على ارتفاع في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "سعر بيع الدولار في مكاتب الصيرفة ببغداد بلغ، اليوم 159.500 دينار لكل 100 دولار".

وأضاف "فيما بلغ سعر الشراء 157.500 دينار لكل 100 دولار".

وكان سعر صرف الدولار قد بلغ، يوم أمس الثلاثاء (22 تشرين الثاني 2023)، في أسواق بغداد 159.250 دينار لكل 100 دولار.



