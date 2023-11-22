حصيلة "قابلة للزيادة".. ارتفاع عدد شهداء القصف الأمريكي في جرف الصخر

2023-11-22 11:26:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء (22 تشرين الثاني 2023)، بارتفاع حصيلة شهداء الاعتداء الأمريكي الذي استهدف مقرات تابع للحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل.

وقال المصدر، لـ"بغداد اليوم "، أن "حصيلة شهداء القصف الأمريكي على مقرات الحشد الشعبي ارتفعت الى 6 شهداء"، مشيراً الى أن "عدد الشهداء قابل للزيادة بسبب وجود أصابات بليغة لدى بعض المقاتلين".

وكان مصدر أفاد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، باستشهاد 4 مقاتلين من الحشد الشعبي وأصابة 2 آخرين بقصف أمريكي مسير في جرف الصخر بمحافظة بابل.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "قصفاً امريكياً بطائرات مسيرة، استهدف مقرات تابع للحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل".

وأضاف، أن "القصف الجوي على المقرات، أودى بحياة 4 من مقاتلي الحشد وأصاب 2 آخرين بجروح بليغة".

وتبنت القوات الامريكية رسمياً، يوم أمس الثلاثاء، (21 تشرين الثاني 2023) الهجوم الذي استهدف كتائب حزب الله بمنطقة ابو غريب غربي العاصمة بغداد.

وقالت فرانس برس، إن "طائرة مسيرة استهدفت مركبة تابعة لفصيل مسلح في منطقة أبو غريب غربي بغداد".

ونقلت رويترز عن مسؤول عسكري أمريكي قوله، إن "القوات الأمريكية في العراق ردت على هجوم استهدف قاعدة عين الأسد الجوية غربي بغداد".