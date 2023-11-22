الشعب والصناعة يحتضنان منافسات دوري الطائرة العراقي الممتاز

2023-11-22 11:30:29 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق، يوم غدٍ الخميس، منافسات الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة "مرحلة الاياب" للمجموعتين الأولى والرابعة والتي ستحتضنها العاصمة بغداد بقاعتي الشعب والصناعة.

ففي المجموعة الأولى التي تحتضنها قاعة الشعب الدولية، يقص شريط افتتاح المواجهات فريقي غاز الجنوب وابو ريشة في تمام الساعة 11 صباحا، تليها مواجهة اخرى تجمع الصمود والنعمانية في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وفي قاعة الصناعة يلتقي فريقي البيشمرگة و نينوى في تمام الساعة الثانية بعد الظهر لحساب المجموعة الرابعة ويلاعب المقدادية منافسه الصناعة عند الساعة الرابعة عصراً.

والجدير بالذكر أن فريق غاز الجنوب يتصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة يليه فريق الصمود ب6 نقاط فيما يتربع فريق البيشمرگة على عرش المجموعة الرابعة ويقف خلفه فريق نينوى في وصافة الترتيب.