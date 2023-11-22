الحكيم يؤكد على ضرورة تبادل الخبرات مع استراليا بمجال استثمار المياه

2023-11-22 12:16:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، اليوم الاربعاء (22 تشرين الثاني 2023)، أهمية تبادل الخبرات والإفادة من تجارب استراليا في مجالات الزراعة واستثمار المياه.

وذكر الحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "إلتقينا صباح اليوم السفيرة الاسترالية لدى بغداد باولا غانلي بمناسبة انتهاء مهام عملها في العراق، وأشدنا بالدور الذي لعبته في رئاسة بعثة بلادها في العراق، وتمنينا لها النجاح في مهمتها القادمة ولخلفها التوفيق والنجاح أيضا".

وأضاف أنه "أكدنا أهمية تعزيز العلاقات بين العراق واستراليا، وأهمية تبادل الخبرات والإفادة من تجارب استراليا في مجالات الزراعة واستثمار المياه.

وتابع أن "في تطورات المشهد السياسي أكدنا ضرورة الحفاظ على الاستقرار المتحقق على الأصعدة كافة، وحمّلنا الجميع مسؤولية ذلك".

في الشأن الفلسطيني شدد الحكيم بحسب البيان على "أهمية البناء على اتفاق الهدنة المؤقتة للذهاب لوقف شامل لإطلاق النار، وجددنا دعوتنا لإدخال المساعدات واعمار المدينة وإغاثة النازحين".



