2023-11-22 12:32:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة البارزاني الخيرية، يوم الأربعاء، أنها سترسل مساعدات إنسانية لإغاثة المدنيين المنكوبين في قطاع غزة وذلك عبر رحلة جوية الى جمهورية مصر المحاذية لفلسطين.

وقال موسى احمد رئيس مؤسسة البارزاني الخيرية في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن " هذه المساعدات تعد جزءاً من ثقافتنا وتقاليدنا الكوردية لمساعدة اخوتنا في فلسطين والمنكوبين بشكل عام، ونريد أن نقوم بواجبنا تجاه قطاع غزة المحاصر"، مبينا ان "المساعدات تتكون من أكثر من 100 طن من الأدوية والمواد الغذائية والملابس ومساعدات اخرى سيتم نقلها من الاقليم الى مصر لإرسالها بعد ذلك إلى فلسطين".

من جهته قال نظمي حزوري القنصل العام لدولة فلسطين في الإقليم خلال المؤتمر الصحفي ذاته إن "هذه المساعدات تعد مهمة، وهي رسالة انسانية تقول ان شعب كوردستان لن يتركنا وحدنا وتعد صوتا انسانياً".

وأضاف "لدينا نقص كبير في كميات الادوية في غزة بعد حصار مستمر من قبل القوات الاسرائيلية".